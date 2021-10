Avengers Endgame, chi è la star più pagata di tutto il cast? Scopritelo

Avengers Endgame ha infranto molti record al box office, arrivando a guadagnare cifre incredibili. Certo l'investimento iniziale non è stato di certo modico, anzi. Oltre ai visual effect, le ambientazioni, le maestranze ecc. la cifra più importante è stata spesa proprio per i protagonisti. Chi è stato il supereroe più pagato in Endgame? Scopritelo!

Partiamo da uno dei più economici: Tom Holland. Il giovane interprete di Spider-Man, per la sua apparizione, ha chiesto "solo" 3 milioni. Sembreranno tantissimi, ma come vedrete sono appunto "pochi" se paragonati a quelli degli altri supereroi che aveva al suo fianco. Sicuramente una cifra superiore l'ha infatti guadagnata Chris Hemsworth aka Thor. Sembra infatti che l'attore abbia ottenuto tra i 13 e i 15 milioni per il film, quintuplicando dunque i numeri di Holland. Tra l'altro proprio lui è atteso nel 2022 con il nuovo Thor Love and Thunder dove tornerà anche Natalie Portman.

Tuttavia il più costoso non è stato Hemsworth. Infatti qualcuno ha guadagnato più di lui: Chris Evans e Scarlett Johansson. I due sono stati pagati circa 15-20 milioni di euro. Più o meno quanto l'interprete di Thor aveva ottenuto in Infinity War.

Ma ancora una volta c'è qualcuno che li supera. Sappiamo che avete già capito di chi si tratta: è Robert Downey Jr. ovviamente. Come poteva, infatti, la Marvel non regalargli una cifra incredibile per la sua ultima apparizione? Se ricordate bene è stato proprio il suo Iron Man, nel 2008, a dare vita al nuovo e attuale ciclo del MCU, ed era giusto rendergli giustizia con un addio degno di lui. Dunque l'attore sembra che abbia percepito 75 milioni di dollari per Endgame. Troppi? Diteci cosa ne pensate!