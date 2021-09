Avengers Endgame, chi è il più forte in assoluto tra i Vendicatori?

Al netto di alcuni errori Avengers Endgame è uno dei film più belli sui vendicatori, che conclude il capitolo aperto in Infinity War. Nel corso di queste due pellicole abbiamo visto molti supereroi all'opera, ma chi ha dimostrato di essere il più forte?

L'Avenger più forte è senza ombra di dubbio Scarlet Witch. Proprio su di lei quest'anno è stata basata la serie WandaVision, nel corso della quale si è posta la base per la sua Magia del Caos, che tornerà presto. Tra l'altro Scarlet, ora in possesso del Darkhold come mostrato nella scena post-credits della serie, tornerà in Dr Strange: In the Multiverse of Madness più forte che mai.

Ma torniamo a noi. Nel corso di Infinity War la donna aveva dato già grande prova della sua potenza. Era stata infatti in grado di trattenere Thanos mentre distruggeva la Gemma della Mente posizionata sulla testa di Visione. Una cosa incredibile, perché sicuramente distruggere una Gemma dell'Infinito non è roba da poco.

Come se non bastasse, in Endgame ha dato conferma della sua forza nello scontro con Thanos. Nel corso del duello l'ha costretto a lanciare un attacco aereo che gli ha così permesso di uscire dal pericolo.

Ricordiamo che si tratta di un personaggio che deve ancora tirare fuori tutto il suo potenziale, e in futuro potrà stupirci, ritagliandosi un grande spazio nell'Universo Marvel. E, parlando di Witch, come spiegato anche Visione Bianco avrà un futuro nel MCU dopo WandaVision.