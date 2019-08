Avengers: Endgame, produttrice rimpiange un mancato team-up con Iron Man

Nel suo fenomenale arco narrativo, Avengers: Endgame è un vortice di eventi che ha chiuso definitivamente un’epoca narrativa per il Marvel Cinematic Universe, eppure c’è chi avrebbe davvero apprezzato una mente in più accanto al genio tecnologico di Iron Man, figura d’eccezione nella Casa delle Idee.

Trinh Tran è la produttrice esecutiva di ben tre pellicole che hanno tracciato la rotta del MCU, ovvero Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e infine Avengers: Endgame – che non si intitola Infinity War 2 per un motivo ben preciso.

Sull’ultima pellicola del Vendicatori la produttrice ha rilasciato una dichiarazione importante nel corso del Vudu Viewing Party dei Marvel Studios, sbilanciandosi su una figura tutta femminile che avrebbe visto molto bene al fianco di Tony Stark nella battaglia finale contro il Titano Pazzo.

Se non fosse bastata l’apoteosi di eroi SUL GRANDE schermo, per la produttrice sarebbe stato eccezionale recuperare un personaggio di nobile stirpe direttamente dal regno di Wakanda. Queste sono le sue parole: “Avrei veramente amato vedere insieme Tony e Shuri perché avrebbero dato vita a qualcosa di brillante”.

Già incrociata in Avengers: infinity War con il volto della giovane attrice Letitia Wright, l’eroina del regno di T’Challa conosciuta in Black Panther si era dimostrata una degna aggiunta ai Vendicatori collaborando con Bruce Banner nel tentativo di separare la Gemma della Mente da Visione. Certo, Shuri è arrivata anche in Avengers: Endgame, ma la sua presenza si è rivelata più una comparsa nel coro dei supereroi piuttosto che una aggiunta di rilievo per l’esito della battaglia conclusiva.

Oramai si può solo fantasticare sullo scenario immaginato da Trinh Tran, ma due menti geniali di questo calibro una accanto all'altra sarebbero state incredibili.

A questo punto occorrerà attendere l’uscita di Black Panther 2 per la Fase 4 del MCU per rivedere Shuri in azione, mentre il successo di Avengers: Endgame è una grande soddisfazione per Kevin Feige.