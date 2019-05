Avengers: Endgame è a meno di cento milioni di Avatar, i fan si impegnano per il record

Adesso Endgame ha superato gli $800 milioni nel mercato domestico, diventando il secondo film nella storia del box office ad oltrepassare questo traguardo dopo Il Risveglio della Forza, l'opera dei fratelli Russo è molto più vicina a superare il record assoluto di Avatar.

Stando ai dati di Box Office Mojo, mentre si incammina verso il suo sesto weekend nei cinema, Avengers: Endgame è arrivato a meno di $100 milioni di dollari dal superare il film di James Cameron. Fino a martedì sera, il film Marvel Studios ha incassato $ 2,668 miliardi a livello mondiale, poco meno di $100 milioni dal raggio globale di $2,778 di Avatar.

Dopo un weekend di apertura record che ha visto il film diretto dai Russo Brothers stabilire un bilancio record di $1.22 miliardi, il film ha rallentato più rapidamente del previsto. Dopo aver perso almeno il 52% settimana dopo settimana per i primi quattro week-end successivi, il prolungato weekend festivo del Memorial Day ha aiutato il film a rialzarsi non poco, con un calo del solo 26,4%.

E' molto più facile, a questo punto, superare i $2,7 miliardi di Avatar su scala globale che non i $936 milioni di Star Wars: The Force Awakens a livello domestico, anche perché in tutto il mondo - molto piacere che negli Stati Uniti - i fan della Marvel hanno lanciato l'hashtag #BeatAvatar su Twitter nel tentativo di convincere gli altri a continuare a ripetere le visioni di Endgame per intaccare il divario tra i due film al botteghino.

Secondo gli analisti il nuovo record è solo questione di tempo, e tutto dipenderà da quando la Disney deciderà di rimuovere il film dalla programmazione.

