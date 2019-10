Avengers Endgame, in quali categorie potremmo vedere nominato il film?

Il successo globale di Avengers: Endgame, sia a livello di critica che di pubblico, ha spinto i Marvel Studios ad avviare la campagna Oscar per il film. Ma per quali categorie?

Fin dall'uscita di Avengers: Endgame nelle sale, e ancor più dopo averne rilevato il successo in termini di botteghino e di apprezzamento in generale, l'argomento Academy Awards è stato toccato spesso da addetti ai lavori e non.

E se fino ad oggi questo discorso sembra essere valso soprattutto per Robert Downey Jr., elogiato dai più per la sua intensa e toccante performance nella pellicola, ora sembrerebbe riguardare nello specifico anche diverse altre categorie.

È infatti stato realizzato il sito internet dedicato alla campagna Oscar dei Marvel Studios per Avengers Endgame, For Your Consideration, con l'intento di segnalare la pellicola per le seguenti categorie:

Miglior Film - Kevin Feige

Miglior Regia - Anthony e Joe Russo

Miglior Sceneggiatura Non Originale - Christopher Markus & Stephen McFeely

Miglior Fotografia - Trent Opaloch

Miglior Scenografia - Charles Wood (Production Designer), Tonja Schurmann (Set Decorator)

Miglior Montaggio - Jeffrey Ford, Matthew Schmidt

Migliori Costumi - Judianna Makovsky

Miglior Trucco - John Blake, Janine Thompson, Brian Sipe

Miglior Montaggio Sonoro - Shannon Mills, Daniel Laurie

Miglior Sonoro - Tom Johnson, Juan Peralta, John Pritchett

Migliori Effetti Speciali - Dan Deleeuw, Matt Aitken, Russell Earl, Dan Sudick

Miglior Colonna Sonora - Alan Silvestri

Grande assente dall'elenco, almeno per il momento, proprio RDJ, ma vediamo come invece i Vendicatori si stiano preparando alla battaglia su diversi fronti, probabilmente memori anche del successo di Black Panther lo scorso anno.

Voi che ne pensate? Dove credete che Avengers: Endgame abbia più possibilità di essere nominato e, eventualmente, essere tra i favoriti per la vittoria? Fateci sapere nei commenti.