Avengers: Endgame, carrellata di nuove immagini per il film dei Marvel Studios!

L'uscita di Avengers: Endgame si fa sempre più vicina. E mentre i fan continuano ad interrogarsi sui possibili svolgimenti di trama e a dibattere su tutti gli scenari possibili, sono arrivate online altre immagini, che ci mostrano nuovamente gli eroi del Marvel Cinematic Universe, in procinto di combattere Thanos.

Ecco dunque riconfermata la presenza degli iconici e memorabili costumi degli Avengers, qui riunitisi per riequilibrare l'universo dimezzato in seguito ai catastrofici fatti di Infinity War.

Thanos, vera causa scatenante della cosiddetta Decimazione, è al centro di una di queste immagini, con indosso la propria gloriosa armatura da combattimento. A fare da contorno, in questa promo art, è dunque l'intero gruppo di Avengers (o quantomeno, quelli sopravvissuti allo schiocco di dita col Guanto dell'Infinito).

In un'altra immagine, invece, sono gli eroi al centro della scena, pronti a tornare in azione per questo adrenalinico ed esplosivo quarto capitolo della saga, precedentemente visti con indosso le Advanced Tech Suits.

Le ultime della lista ritraggono ciascun eroe, enfatizzato attraverso precise scelte cromatiche. Vediamo, ad esempio, Captain America, contornato da colori rossi e blu, mentre Vedova Nera, Thor, Captain Marvel e Occhio di Falco alternano sfumature viola ad altre più azzurrine.

Con molta probabilità, trattasi degli artwork ufficiali che vedremo molto presto nel merchandising del cinecomic, che comprenderà magliette, gadget e giocattoli di vario tipo, tutti brandizzati con l'iconico logo degli Avengers.