Avengers: Endgame, Captain America è in realtà il nonno di Star-Lord?

Nonostante Avengers: Endgame sia uscito in sala più di otto mesi fa e che sia non solo disponibile in home video, ma negli Stati Uniti anche su Disney+, non si placano le fantasiose teorie dei fan della pellicola Marvel su alcuni dei più curiosi risvolti della trama.

Ancora una volta questa nuova teoria coinvolge il personaggio del vecchio Steve Rogers, quello che appare proprio alla fine del film, pronto a consegnare lo scudo di Captain America all'amico Sam Wilson aka Falcon, che lo sostituirà nei panni del fiero combattente per la libertà. La teoria, insomma, vuole sostenere che Steve Rogers sia in realtà il nonno di Peter Quill aka Star-Lord, il personaggio leader dei Guardiani della Galassia e unico di loro a provenire dal pianeta Terra.

Tutta la teoria ruota attorno al fatto che Laura Haddock, l'attrice che interpreta Meredith Quill, madre di Peter Quill, appare anche nel film Captain America - Il primo vendicatore, il film che racconta le origini del supereroe e del suo scontro con il Teschio Rosso. La teoria sosterrebbe che l'attrice interpreti sia Meredith Quill che la madre della stessa e che quest'ultima avrebbe avuto quindi un flirt con Steve Rogers. Non c'è molto a sostegno di questa teoria, oltre al fatto che la madre di Meredith non è nella stanza d'ospedale in cui muore la figlia all'inizio del primo Guardiani della Galassia. Se la teoria dovesse essere corretta, Star-Lord non avrebbe solamente ereditato i suoi poteri dal padre celestiale ma anche dal siero del supersoldato direttamente da Steve Rogers.

