Avengers: Endgame, Captain America diventa un fumetto vintage in una splendida fan art

Uno dei momenti più amati dai fan in Avengers: Endgame è quello in cui Captain America (Chris Evans) diventa "degno" di Mjolnir e imbraccia così il martello di Thor (Chris Hemsworth). La scena è rimasta impressa nell'immaginario collettivo, tanto che un utente Instagram l'ha replicata dandole le sembianze di un fumetto retrò.

La fan art, visibile anche in calce alla notizia, è opera di John Black. Il tratto ricorda quello dei fumetti di Jack Kirby, i colori e le ombreggiature danno a Captain American un tocco decisamente vintage.

Sul profilo Instagram di John Black sono presenti altre illustrazioni dedicate al rapporto tra i film e i fumetti Marvel, come quella su Thor, sullo Spider-Man di Tobey Maguire, e una rivisitazione del poster della serie Netflix Daredevil.

Sull'iconica scena di Captain America in Avengers: Endgame si era espresso qualche tempo fa anche Louis D'Esposito, dirigente dei Marvel Studios: "Penso che uno dei momenti più speciali in questo film sia quando Captain America prende Mjolnir" aveva detto. "Se ricordate Ultron, erano tutti seduti nel complesso degli Avengers a Manhattan, c'è una festa, e sono tutti un po' ubriachi, si lasciano un po' andare, e provano tutti a raccogliere il martello. È il turno di Cap, che guarda Thor, e lui dice: Potrebbe essere in grado di farlo, ma Cap non lo raccoglie. Ma avrebbe sempre potuto raccoglierlo: in quel momento non voleva perché non sarebbe stato giusto."

