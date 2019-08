Avengers: Endgame, i capelli di Captain Marvel sono ... completamente in CGI

A diversi mesi dalla sua uscita, continuano ad arrivare nuove curiosità relative ad Avengers: Endgame, film Marvel Studios che nel frattempo è diventato il più alto incasso nella storia del cinema, avendo superato il record di Avatar.

L'ultimo scoop riguarda Captain Marvel, o meglio i capelli di Captain Marvel, che a quanto pare sono stati realizzati completamente in CGI.

Potete vederlo nel post in calce all'articolo.

A quanto pare i fratelli Russo hanno fatto indossare a Brie Larson un copricapo per poi aggiungere successivamente una chioma folta tramite il reparto VFX all'avanguardia: la scelta potrebbe essere stata presa per due motivi, sostanzialmente, il primo perché la scena in questione è ambientata nello spazio (e la CGI avrebbe permesso di far fluttuare le ciocche con movimenti più fluidi), mentre il secondo riguarda esclusivamente la tempistica della produzione.

Come sappiamo, infatti, Carol Danvers compare in entrambe le sezioni del film, sia nel prologo che nelle sequenze ambientate cinque anni dopo, dove però sfoggia un taglio di capelli ben diverso, quasi da uomo. E' possibile dunque che la Larson abbia girato prima le scene finali, e poi quelle del prologo, quando il suo personaggio aveva ancora i capelli lunghi visti in Captain Marvel (che, per complicare ancora di più le cose, è stato girato dopo Avengers: Endgame).

