Avengers: Endgame, il cameo di Stan Lee era previsto fin dall'inizio

Secondo quanto rivelato dagli sceneggiatori del film, il cameo di Stan Lee era presente nella sceneggiatura di Avengers: Endgame fin dalla sua prima stesura e per tutti i membri dei Marvel Studios il giorno delle riprese fu uno di quelli da ricordare a vita. Come saprete, si trattò anche dell'ultimo cameo girato da Lee prima della sua scomparsa.

A rivelare questo dettaglio i due sceneggiatori del film, Christopher Markus e Stephen McFeely, i quali hanno recentemente commentato Avengers: Endgame nel corso del live-tweet del film sull'account ufficiale Twitter di Comic Book. "Fu un giorno monumentale. E quella canzone degli Steppenwolf era nella sceneggiatura già dalla prima versione".

Già in precedenza, lo stesso regista Joe Russo aveva ricordato la gioia del giorno di riprese con Stan Lee sul set di Avengers: Endgame: "Sono cresciuto come un fanatico della Marvel e guardando i cartoni animati di Spider-Man da bambino con la sua voce. Penso che qualsiasi cosa abbia così tanta presa su di te da bambino poi torni in qualche modo nella tua vita da adulto, perché rimane con te. Quindi quando venne sul set e sentii la sua voce fu come essere tornato di nuovo bambino. E l'intera crew si comportava allo stesso modo. C'erano tutte queste star sul set, ma poi arrivava Stan Lee ed era come se tutti gli altri fossero tornati bambini".

L'ultimo cameo girato da Stan Lee si ispira a una foto scattatagli nel corso degli anni '70 e ha al suo interno una canzone degli Steppenwolf, appunto. Si tratta di Hey Lawdy Mama. I fan nei giorni scorsi si sono sbizzarriti per il primo anniversario di Avengers: Endgame e anche i fratelli Russo hanno celebrato il film, organizzando una live in cui hanno guardato il film in diretta con i fan Marvel.