Avengers: Endgame, dalla cabina di montaggio arrivano dettagli sul finale alternativo

I fratelli Joe ed Anthony Russo si sono avvalsi di un team d'eccellenza per realizzare il loro Avengers: Endgame e fondamentale è stata la presenza di Jeff Ford, direttore del montaggio e loro storico collaboratore. In una recente intervista Ford racconta della scena finale tra Tony Stark e Thanos e delle molteplici versioni che sono state girate.

La grande quantità di materiale ripreso, secondo Ford, è da attribuire anche e soprattutto all'attore Robert Downey Jr. e al suo poliedrico approccio alla recitazione:

"Robert lavora così, gli piace sperimentare, provare cose sempre nuove e poiché è un attore molto spontaneo lo fa sempre davanti alle telecamere. Quando stavamo girando gli ultimi istanti della battaglia ha voluto esplorare ogni possibilità. Tutti gli approcci erano differenti tra loro: alcuni erano comici, altri grotteschi. Ci sono state anche alcune versioni molto crude, viscerali e persino scene che erano un misto di tutte e tre."

Quando gli è stato chiesto come avessero fatto a sceglierne uno tra così tante finali, risponde: "Durante il montaggio ci siamo resi conto che non volevamo una battuta di chiusura perfetta, ma un confronto alla pari tra Tony e Thanos. Lo scambio di battute 'Io sono ineluttabile' ed 'Io sono Iron Man' è stato come uno squarcio: riusciva a trasmettere tutta l'emozione che volevamo infondere in quel momento ed era esattamente ciò di cui avevamo bisogno. Abbiamo anche girato una scena cui non vi erano battute, solo un'incrocio di sguardi e lo schiocco, ed era perfetta, tuttavia sembrava mancare qualcosa."

Dalle parole del montatore possiamo immaginare il duro lavoro e l'impegno di tutti sul set, attori e non, per dare al pubblico il finale epico che gli eroi meritavano e che ha fatto commuovere non pochi fan.

