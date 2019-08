Avengers: Endgame, Brie Larson sfoggia il Nano Gauntlet nella nuova foto backstage

E' da poco uscita anche in Italia l'edizione digitale di Avengers: Endgame e con essa tutti gli approfondimenti, i bloopers e i dietro le quinte del film-evento targato Marvel Studios: tra le tante foto backstage che sono state pubblicate, ecco emergere in rete una nuova immagine di Brie Larson sul set del film.

Captain Marvel ha raggiunto gli Avengers durante lo scontro finale con Thanos giusto in tempo per deviare il fuoco nemico dal combattimento e demolire completamente la gigantesca astronave del Titano.

Dopo aver cambiato le sorti dello scontro, Carol ha poi dato una mano a Spider-Man & co. a tenere lontano da Thanos il Guanto dell'Infinito creato appositamente dai Vendicatori, conosciuto anche come Nano Gauntlet. E la foto che potete trovare in calce alla notizia ci mostra proprio l'attrice mentre mostra felice il tanto ambito oggetto.

La versione DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD di Avengers: Endgame sarà disponibile nei negozi a partire dal 4 settembre ma nel frattempo, se non avete intenzione di acquistare il film in formato digitale, potete dare un'occhiata alla scena eliminata "Avengers in ginocchio" in cui vediamo il tributo dei Vendicatori a Tony Stark.

Per altre informazioni sul MCU vi rimandiamo al calendario della Fase 4 e alla conferma dei fratelli Russo sulla presenza di Nova in Avengers: Endgame.