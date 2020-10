Avengers: Endgame, Black Widow e Hawkeye si nascondono da Thanos in un inedito concept art

Dopo aver condiviso una concept art basata su Captain America, l'artista a capo dello sviluppo visivo di Avengers: Endgame ha postato un nuovo disegno che ci mostra Black Widow, Occhio di Falco e Thanos su Vormir.

"Questa scena non è stata inclusa nel film, ma a volte ci chiedono di provare a disegnare qualcosa per aiutare i registi a visualizzare e valutare determinati momenti", scrive su Instagram Ryan Meinerding.

Come spesso accade, certe idee vengono scartate o modificate in corso d'opera, e in questo caso i fratelli Russo devono aver trovato eccessivo l'arrivo del villain principale sulla rupe di Teschio Rosso e hanno optato per qualcosa di molto più intimo. Nella concept art vediamo i due Avengers intenti a nascondersi dal potente nemico, e nei piani originali Natasha avrebbe dovuto compiere il suo sacrificio estremo proprio in seguito alla comparsa delle forze nemiche.

Nella versione cinematografica quella di saltare dalla rupe è stata invece una decisione ragionata da parte di Black Widow, e ciò ha permesso di concentrarsi maggiormente sul contrasto avvenuto tra l'eroina e Occhio di Falco.

La sequenza doveva far parte del film? Oppure la scena finale di Natasha Romanoff è perfetta così com'è?