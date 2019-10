Avengers: Endgame, una bizzarra teoria dei fan afferma che Tony Stark è vivo e vegeto

Tutti sappiamo come si è concluso inevitabilmente Avengers: Endgame e a quale tra i tanti personaggi Marvel abbiamo dovuto dire addio, ovvero al Tony Stark di Robert Downey Jr., sacrificatosi per sconfiggere definitivamente Thanos.

Nonostante questa sentenza sia ormai irreversibile e definitiva, almeno stando a tutto quello che di ufficiale circola sul personaggio e sui piani futuri dei Marvel Studios, ancora parecchi fan sperano in un ritorno dell'attore nel ruolo e del personaggio nella narrativa dell'Universo Cinematografico Marvel.

Secondo una bizzarra teoria pubblicata di recente su Reddit, infatti, si affermerebbe che Tony Stark alla fine di Avengers: Endgame sarebbe tutt'altro che morto, ma vivo e vegeto.

"Sappiamo che Tony Stark è morto e non tornerà, ma se - e dico se - lo facesse. Questa teoria che state per leggere lo prova. Nelle ultime scene di Avengers: Endgame vediamo Morgan e Pepper a casa guardare un ologramma di Tony proiettato dall'elmo di Mark LXXXV che ha costruito prima di morire. Ma se l'ologramma non fosse stato realizzato prima della sua morte? In un fumetto del 2015 di Ironheart - dopo che Tony entra in coma - una A.I. è stata introdotta per raccogliere la sua eredità. L'intelligenza artificiale di Tony Stark è stata creata da lui stesso nel caso in cui il suo corpo non avesse più funzionato, così da preservare la sua essenza [...] E se l'ologramma che abbiamo visto fosse questa intelligenza artificiale? E' molto possibile".

Potete leggere la teoria nella sua interezza sul sito ufficiale di Reddit o qui di seguito in originale. Nelle ultime settimane si parla tanto di Marvel Movies a causa delle dichiarazioni di Martin Scorsese, cui Robert Downey Jr. ha garbatamente risposto; l'attore ha anche ricordato il suo ultimo incontro con Stan Lee, da poco diventato una leggenda Marvel in via ufficiale.