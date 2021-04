Avengers: Endgame, la bizzarra foto di Mark Ruffalo per la Giornata dei Supereroi

Il 28 aprile si festeggia il National Superhero Day, e non poteva certo mancare un post celebrativo da parte di uno dei protagonisti del cinecomic che ha stracciato ogni record ai botteghini, Avengers: Endgame. Proprio in questi giorni, tra l'altro, ricorrono i due anni dall'uscita del film, e abbiamo visto anche un omaggio di Robert Downey JR.

Nel tentativo di celebrare Avengers: Endgame, invece, il network americano ESPN ha commesso un clamoroso errore su Thanos.

Tornando alla giornata dedicata ai supereroi, Mark Ruffalo, che nel Marvel Cinematic Universe interpreta Bruce Banner / Hulk, ha pubblicato una vecchia foto di backstage dal set del film diretto dai fratelli Russo. Si tratta di un'immagine che, estrapolata dal suo contesto, sembra piuttosto buffa: come possiamo vedere anche nel post Instagram in calce alla notizia, Mark Ruffalo indossa il gigantesco busto di Hulk, oltre che una tuta e il casco per il motion capture.

"Non riesco a credere che siano passati già due anni da Avengers: Endgame. Vi amo tutti 3000" aveva scritto l'attore in un altro post per il "compleanno" del film. Per l'occasione si era anche complimentato con i protagonisti delle prime due serie che hanno aperto la Fase 4 del MCU, Elizabeth Olsen e Paul Bettany di WandaVision e Anthony Mackie e Sebastian Stan di Falcon and The Winter Soldier.

Per quanto riguarda Mark Ruffalo, invece, lo rivedremo nelle vesti di supereroe in She-Hulk insieme a Tatiana Maslany.