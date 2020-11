Avengers: Endgame e Big Hero 6, questi teneri Funko Pop ispirati ai film vi conquisteranno

Se siete dei collezionisti di Funko Pop! probabilmente le nuove uscite ispirate ad Avengers: Endgame e a Big Hero 6 vi interesseranno, anche per i teneri momenti che si propongono di adattare.

Nell'immagine che trovate in basso è possibile apprezzare Morgan Stark, la piccola figlia di Tony, con indosso il casco blu pensato per Pepper Potts. Nella stessa confezione troviamo anche il casco di Iron Man e la figure di Tony Stark, nella particolare versione che si illumina al buio, utili per ricostruire la commovente sequenza in cui il personaggio interpretato da Robert Downey Jr. appare come ologramma, per lasciare un ultimo messaggio ai suoi cari, compreso quel "I love you 3000" che ha fatto commuovere un po' tutti. La collection, esclusiva del sito Pop in a Box, sarà disponibile a partire dal 27 novembre.

Per chi fosse in vena di una doppia dose di emozioni è poi stato presentato, attraverso il video che trovate qui sotto, un nuovo Funko Pop con protagonista Baymax, intento ad accarezzare il gatto Mochi. Anche stavolta si tratta di un'esclusiva, di BoxLunch, e il sito fa sapere che ci sarà reso disponibile un contenitore che si illumina al buio, anche se per il momento non è stata annunciata una data d'uscita.

