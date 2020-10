Avengers: Endgame, Benedict Cumberbatch improvvisò quel momento iconico nel film

Benedict Cumberbatch ha decisamente un minutaggio risicato nel corso di Avengers: Endgame, per ovvi motivi, ma questo non gli ha impedito comunque di improvvisare qualche momento, compreso uno poi diventato immediatamente iconico agli occhi di tutti i fan della Marvel; a rivelarlo è stato il regista del primo film su Doctor Strange.

Attraverso il proprio profilo ufficiale su Twitter, infatti, Scott Derrickson - regista del primo film su Doctor Strange che ha lasciato i Marvel Studios per divergenze creative lasciando così la regia del secondo capitolo a Sam Raimi - ha confermato ai fan Marvel che il momento in cui Doctor Strange fa cenno a Tony Stark che entrambi si trovano in quell'unico universo in cui escono vittoriosi dalla lotta contro Thanos, alzando il dito come a voler indicare un numero uno, è stato completamente improvvisato dall'attore.

"Benedict mi ha detto che questo momento è stato improvvisato", ha scritto Derrickson, allegando al suo tweet il video del momento in questione.

A proposito dello scontro finale, qualche giorno fa, il designer del film Ryan Lang ha spiegato in che modo ha lavorato alla battaglia contro Thanos: "Ecco come ho lavorato alla battaglia di Infinity War e Endgame. Essendo presenti molti personaggi, è stato molto più facile usare i manichini di ZBrush, così da usarli come riferimento per lo schizzo che ho poi colorato. Nella versione finale non ho usato 3D. Generalmente preferisco fare solo uno sketch delle mie bozze, ma questo era il modo più veloce per disegnarlo e farlo subito approvare".

Dal libro The Wakanda Files abbiamo scoperto invece il momento in cui Tony Stark è venuto a conoscenza delle Gemme dell'Infinito. Tra le stesse pagine si può leggere anche del pentimento di Tony Stark nell'aver creato e concepito il sistema Ultron.