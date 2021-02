Avengers: Endgame, battuto un record al box-office del film Marvel: ecco quale

Una sorpresa inaspettata ha segnato il week-end nelle sale cinesi, con Avengers: Endgame che si è visto clamorosamente detronizzato da Detective Chinatown 3. Il record battuto è quello di maggior incasso in un solo week-end in un unico mercato. Il film è sulla buona strada per incassare 397 milioni di dollari nel suo primo week-end in sala.

Una somma che fa impallidire il bottino nordamericano accumulato da Endgame nel 2019, ovvero 357 milioni di dollari.

Detective Chinatown 3 aveva precedentemente battuto il record di Endgame per l'incasso lordo più alto in un solo giorno.



La commedia diretta da Chen Sicheng è stata interamente girata in formato IMAX, oltre ad aver stabilito il record per il miglior week-end di debutto di un film IMAX in Cina, incassando 23,5 milioni di dollari nelle sale IMAX.

Naturalmente è probabile che nei prossimi mesi ci saranno delle ulteriori riaperture nei cinema americani, quantomeno in base a quanto trapela dagli esperti sull'andamento della pandemia. Con una situazione del mercato cinematografico americano più ordinaria, è probabile che i numeri sugli incassi potranno modificarsi repentinamente, e di conseguenza anche diversi altri record d'incasso potrebbero in qualche modo essere minacciati.

Per il momento è il mercato cinese che la fa da padrone, e i risultati di Detective Chinatown 3 sono lì a dimostrarlo.



