Avengers: Endgame, baby Ant-Man e Joe Russo in un'immagine dal set

Avengers: Endgame è caratterizzato da momenti incredibilmente epici, con scene d'azione mozzafiato ma anche da sequenze piuttosto esilaranti. Endgame è il culmine di un decennio di successi del Marvel Cinematic Universe, franchise che ha imperversato nell'industria cinematografica e nelle sale di tutto il mondo, da Iron Man in poi.

Uno dei momenti più divertenti del film riguarda il primo esperimento degli Avengers con il viaggio nel tempo e alle spese di Ant-Man.

La scena mostra Scott Lang 'usato' come soggetto di prova per i viaggi nel tempo da parte di Bruce Banner, e accidentalmente trasformato in un adolescente, un anziano e un bambino, prima di tornare alla sua età normale.

Sebbene Tony Stark alla fine riesca a risolvere questo problema del viaggio nel tempo, la comparsa del baby Ant-Man è stato sicuramente uno dei momenti più teneri e divertenti del film.



Sui viaggi nel tempo del film si è espresso il co-sceneggiatore Christopher Markus:"Questa è la nostra teoria, non siamo esperti di viaggi nel tempo ma l'Antico afferma specificatamente che quando si ottiene una Gemma dell'Infinito da una linea del tempo si crea una nuova linea temporale. Credo che ci sia un periodo nella storia del mondo dal '48 ad oggi dove esistono due Steve Rogers ma per una grossa fetta di tempo, uno di loro è congelato nel ghiaccio e non s'incontrerebbero".

Nel frattempo Joe Russo ha proposto un ragionamento alternativo:"Il viaggio nel tempo in questo film ha creato una realtà alternativa. Ha vissuto una vita completamente diversa in quel mondo, non sappiamo come sia stata la sua vita ma mi piace credere che aiutasse anche lì le persone quando necessario".

Endgame ha superato Titanic ed è diventato il secondo film dal maggior incasso nella storia del cinema. Tuttavia gli ultimi dati fanno registrare qualcosa di clamoroso. L'avvicinamento di Endgame a Avatar, che potrebbe significare l'aggancio oppure un incredibile sorpasso in vetta.