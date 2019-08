Avengers: Endgame, gli autori volevano inserire un personaggio digitalmente

A qualche mese dall'uscita nei cinema e dopo il sorpasso ai danni di Avatar, che lo ha fatto diventare il film che ha incassato di più nella storia del cinema, Avengers:Endgame continua a far parlare di sé, grazie anche alle numerose curiosità che stanno venendo rivelate circa le varie scelta compiute in fase di realizzazione.

Una delle scene più toccanti di Endgame è quella dei funerali di Tony Stark. Inoltre, la scena risulta davvero peculiare all’interno del Marvel Cinematic Universe perché è una delle poche occasioni in cui si vedono quasi tutti i personaggi principali comparire insieme. A quanto sembra, però, il team creativo aveva pensato di inserirne anche altri che alla fine non sono apparsi.

Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha rivelato questo dettaglio, specificando che avrebbero voluto inserire Cassie, la figlia di Ant-Man, sfruttando il digitale. In questo modo si sarebbe avuto la famiglia di Scott Lang al completo.

“A un certo punto abbiamo pensato di mostrare Cassie in quella scena”, ha affermato Feige. “Volevamo inserirla digitalmente, ma poi ci siamo reso conti che in quella scena c’era un gruppo di eroi che stavano celebrando gli altri eroi e la perdita di Tony, così non l’abbiamo fatto. A parte Smart Hulk, Rocket e Groot, c’erano davvero tutti”. Per questo, alla fine si è deciso di mostrare soltanto chi ha avuto un qualche impatto sulla vita di Iron Man e Cassie non figurava tra questi.

In questi giorni, Feige ha anche parlato delle opere che hanno influenzato i viaggi nel tempo di Endgame.