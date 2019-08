Avengers: Endgame, gli autori rivelano i piani originali per Thor

Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame, Christopher Markus e Stephen McFeely hanno parlato della scelta di presentare un Thor in versione "Lebowski" nel film record dei fratelli Russo.

"Con questo salto di 5 anni volevamo spingere al limite tutti i personaggio" ha detto Markus durante una recente intervista con Syfy Wire. "Abbiamo iniziato a tornare indietro, per Thor abbiamo agito d'istinto e abbiamo pensato che fosse arrabbiato e in una sorta di missione di vendetta. Ma lo era già nell'ultimo film, e ha fallito. E a quel punto non cerchi altra vendetta. Cosa faremmo noi di fronte ad un fallimento del genere? Non faremmo altro che bere e cercare di dimenticare quello che è successo. Non l'abbiamo impostata come 'Thor deve essere in sovrapperso e in accappatoio', ma è finito a terra, in un buco, e sta affogando nel suo dolore. E da lì la cosa si è evoluta ed è diventato Lebowski Thor."

Secondo McFeely il salto temporale gli ha dato "la possibilità di fare qualcosa del genere per tutti e sei gli Avengers originali, ed è ciò che abbiamo fatto. E comunque avevamo già uno dei nostri in missione di vendetta, giusto? Non togliamo a Hawkeye quello che gli spetta."

L'interprete del Dio del Tuono Chris Hemsworth nei giorni scorsi ha rivelato che la sua scena preferita di Endgame è la gag con lo scambio del Moljnir e dello Stormbreaker tra Thor e Captain America. Per ulteriori approfondimenti potete leggere il nostro speciale sull'Infinity Saga di Thor.