Avengers: Endgame, l'autore di Loki sul metodo di scrittura del Marvel Cinematic Universe

Lo sceneggiatore Michael Waldron ha partecipato al panel Storytellers dello SCADFILM, scherzando sul fatto che potrebbe dare la colpa a qualcun altro se qualcosa non funziona in Loki, serie Marvel di cui ha curato lo script. Waldron ha parlato del metodo di scrittura all'interno del Marvel Cinematic Universe, approfondendo alcuni aspetti.

"Ci sono persone a cui puoi dare la colpa di tutto; è salutare [ride]. Avengers: Endgame ha gettato le basi per il viaggio nel tempo che siamo stati in grado d'intraprendere e su cui poi costruire" ha dichiarato Waldron.

L'autore ha paragonato la scrittura dell'MCU alla scrittura di fumetti, dato che si persegue un progetto che altri professionisti avevano contribuito a scrivere e sviluppare.



"La cosa sorprendente dell'MCU è che ti senti un autore di fumetti. Stai ereditando questi personaggi e queste storie da altri autori, spesso da persone che ammiri" ha dichiarato Waldron.

Michael Waldron è un membro del team di sceneggiatori della nuova serie tv disponibile sulla piattaforma streaming Disney.



Tom Hiddleston è protagonista nei panni di Loki nell'omonima serie tv del Marvel Cinematic Universe al fianco di Owen Wilson e Gugu Mbatha-Raw.

I primi tre episodi della serie MCU sono disponibili su Disney+. Ogni mercoledì viene pubblicato un nuovo episodio e da oggi è disponibile il quarto episodio di Loki.

Si tratta del terzo show del 2021 targata Marvel, dopo WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier.

Sulle pagine di Everyeye trovate la nostra intervista ad Angelo Maggi, doppiatore di Tony Stark.