Avengers: Endgame, gli auguri di Lexi Rabe al suo 'papà' Robert Downey Jr

I fan del Marvel Cinematic Universe ricordano diversi momenti teneri tra Tony Stark e sua figlia Morgan. Il 4 aprile è stato il compleanno di Robert Downey Jr, l'interprete dell'indimenticato Iron Man, e tra i tanti messaggi di auguri non potevano mancare quelli della sua bambina nella finzione scenica, Lexi Rabe.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, la giovanissima attrice ha pubblicato su Instagram un post con due foto in cui, insieme a Robert Downey Jr, fa le facce buffe sul set, e con una didascalia in cui scrive: "Buon compleanno, stupido amico mio! Hai davvero reso divertente il set!"

Nei giorni scorsi abbiamo visto come sono cambiati gli interpreti degli Avengers, e anche il MCU negli ultimi due anni è profondamente cambiato. La pandemia e i mesi di stop alle produzioni hanno stravolto un po' i programmi, e la Fase 4, in attesa di film come Black Widow, è iniziata con due serie come WandaVision e Falcon and The Winter Soldier. Entrambe naturalmente risentono degli eventi di Avengers: Endgame, a cominciare dal blip e dall'eroico sacrificio di Tony Stark: restando in ambito cinecomic, dopo l'uscita di Zack Snyder's Justice League molti si sono chiesti come sarebbe stato Avengers: Endgame diretto da Zack Snyder.

Per quanto riguarda Lexi Rabe, invece, sono tanti i fan che vorrebbero prima o poi rivederla, anche senza Robert Downey Jr, nel Marvel Cinematic Universe. E chissà che il futuro non riservi qualche sorpresa.