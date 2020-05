Avengers: Endgame, l'attore di Teschio Rosso ha un'idea clamorosa per Captain America

Ross Marquand, che ha assunto il ruolo di Teschio Rosso in Avengers: Endgame, ha proposto le sue idee per un ultimo film stand-alone con Captain America nella sua missione a spasso nel il tempo per restituire le Gemme dell'Infinito.

Ad una domanda, durante un'apparizione virtuale all'Awesome-Con Online 2020, circa un eventuale futuro ritorno di Teschio Rosso in Doctor Strange in the Multiverse of Madness diretto da Sam Raimi, Marquand ha risposto: "Oh, non ne ho idea. Non posso davvero parlarne, perché non lo so. Ma spero che torni in qualche modo".

Poiché i registi Anthony e Joe Russo hanno confermato che Teschio Rosso adesso è libero dalla schiavitù imposta dalla Gemma dell'Anima, Marquand è sicuro che il personaggio potrebbe usare i suoi poteri soprannaturali per attraversare il cosmo e tornare sulla Terra, pronto a vendicarsi. "Probabilmente potrebbe tornare sulla Terra se avesse voglia di vendicarsi, o una questione da risolvere con Captain America. O potrebbe voler fare qualcos'altro", ha detto Marquand. "Potrebbe solo voler avventurarsi nel cosmo. Ora è totalmente libero dalla Gemma dell'Anima. Penso che potrebbe essere davvero affascinante esplorare ciò che sta accadendo con tutti questi diversi personaggi ora che le Gemme sono state restituite. Ho anche pensato che sarebbe davvero interessante girare un film stand-alone con Cap che restituisce le Gemme. Perché quando salta nella macchina del tempo alla fine di Endgame, se ne va per un secondo e poi torna come un vecchio", continua Marquand. "Ma penso che sarebbe davvero interessante vedere cosa succede ogni volta che restituisce quelle Gemme. E quello sarebbe un film affascinante in sé e per sé, credo. Spero che Teschio Rosso possa farne parte!"

