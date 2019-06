Avengers: Endgame, ci aspettano grosse novità nelle scene post-credit?

Avengers: Endgame sta per tornare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, in quello che è un palese tentativo (dalla riuscita pressoché certa) di arrivare al tanto agognato record di incassi di Avatar. Sta suscitando parecchia curiosità tra i fan, però, l'inserimento nel film di alcune scene post-credit.

Come tutti ricorderanno, dopo Avengers: Endgame non fu inserita nessuna scena dopo i titoli di coda, un modo anche per far concentrare i fan rimasti in sala sugli infiniti omaggi presenti tra i credit. Proprio partendo da questi omaggi qualcuno ha cominciato a fantasticare su cosa vedremo in queste scene inedite.

Durante i titoli di coda di Endgame, infatti, sentivamo il rumore di un martello battuto sul metallo, riferimento al primo Iron Man (film che diede inizio al Marvel Cinematic Universe) e quindi omaggio al personaggio di Robert Downey Jr. per il suo addio alla saga. Secondo alcuni fan, però, dietro quell'incessante martellare potrebbe esserci dell'altro.

Si è diffusa in rete una teoria secondo la quale in una delle scene post-credit il rumore del martello verrebbe ripreso per mostrare due mani intente a forgiare una maschera di metallo. Di chi parliamo? Di Victor Von Doom, in arte Dottor Destino, personaggio attesissimo dai fan Marvel di tutto il mondo insieme, naturalmente, ai Fantastici 4. Per ora si tratta di un semplice volo con la fantasia ma, si sa, sognare non costa nulla.

Avengers: Endgame sarà di nuovo nelle sale dal prossimo 28 giugno. Tom Holland, intanto, non riesce proprio a smettere di spoilerare il film.