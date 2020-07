Avengers: Endgame, arriva l'action figure Nendoroid di Black Widow!

Dopo il peluche Build A Bear e la realistica action figure di Hot Toys, la Black Widow di Avengers: Endgame è pronta ad entrare nel catalogo Nendoroid.

Come è possibile notare dalle immagini in basso, i designer hanno deciso di prendere ispirazione proprio dal film dei fratelli Russo, e la simpatica figure può indossare due costumi diversi: il noto stealth suit nero che contraddistingue Natasha, oppure la tuta bianca per i viaggi nel Regno Quantico.

È inoltre dotata delle letali doppie pistole (da far invidia a Lara Croft) e dei bastoni usati per mettere k.o. il malcapitato di turno. I veri fan potrebbero inoltre considerare l'idea di aggiungere alla loro collezione anche il Nendoroid di Occhio di Falco, in modo da ricreare la famosa scena che vede i due appesi al dirupo su Vormir, intenti a superare la tragica sfida posta loro da Teschio Rosso per impadronirsi della Gemma dell'Anima.

Al momento è possibile prenotare la figure sugli store americani, per un prezzo di 80,99 dollari, per un'uscita prevista per la fine del 2020. Cosa ne pensate di questa nuova rappresentazione dell'eroina di Scarlett Johansson? Potrebbe valere la spesa? Ditecelo nei commenti!

Nel frattempo i fan stanno attendendo il nuovo trailer di Black Widow, film stand alone che potrebbe dare avvio ad un nuovo filone Marvel.