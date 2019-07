Avengers: Endgame, arriva l'action figure di Iron Man nella scena più epica

Avengers: Endgame costituisce, insieme a Spider-Man: Far from home, la conclusione della Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe. Il quarto film dedicato ai Vendicatori si conclude con un finale che ha commosso un po’ tutti, e con una scena che Hot Toys ha ricreato con una action figure estremamente dettagliata.

Come sappiamo, alla fine del film Tony Stark / Iron Man compie il sacrificio estremo per fermare Thanos una volta per tutte, indossando il Nano Gauntlet e schioccando le dita pur conoscendo il destino cui andava incontro. Il giocattolo della Hot Toys presenta appunto la versione “Battle Damaged” del personaggio interpretato da Robert Downey Jr, immortalandolo nel momento fatidico di Avengers: Endgame. Guardandolo non si può fare a meno di ripensare alle scene in cui Tony Stark, Capitan America e Thor combattono contro il folle Titano.

L’action figure, la cui somiglianza con il volto dell’attore è impressionante, è curata minuziosamente e presenta due versioni intercambiabili della festa. Sull’armatura di Iron Man, riprodotta fedelmente nei colori rosso, oro e grigio antracite, sono visibili i segni dell’epica battaglia, mentre l’elmetto è dotato di illuminazione a LED. Sono intercambiabili anche le mani con tutte le sei Gemme dell’Infinito. Una action figure decisamente immancabile nella collezione di un appassionato del genere.

Puoi rivedere la battaglia con Thanos anche in una spettacolare versione 16 bit. Recentemente, Avengers: Endgame ha conquistato 14 nomination ai Saturn Awards, sfiorando il record di Star Wars.