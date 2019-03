Avengers: Endgame potrebbe aprire con un guadagno 'assurdo' di 800 milioni!

Avengers: Endgame arriva nelle nostre sale cinematografiche il 24 aprile prossimo e il cinecomic diretto da Anthony e Joe Russo potrebbe segnare un'apertura davvero incredibile, dal momento che le prime proiezioni stimano un week end d'apertura da 800 milioni di dollari.

Dopo la notizia -arrivata oggi con il nuovo poster internazionale - che Avengers: Endgame sarebbe arrivato in Cina con due giorni d'anticipo rispetto al release USA (come da noi, anche nella terra del Sol Levante la pellicola verrà distribuita il 24 aprile), le previsioni per il primo week end al box office del ventiduesimo film del MCU sono arrivate alle stelle: 800 milioni nel primo week end.

Facendo un paragone con la pellicola precedente, per arrivare a superare Avengers: Infinity War, Endgame dovrebbe superare i 640,4 milioni di dollari e, dal momento che il film aprirà in diversi paesi prima che in Nordamerica, non sarà difficile vedere un debutto che potrebbe addirittura superare le stime, e attestarsi a oltre 850 milioni di dollari. E, come detto, solamente per il primo fine settimana di programmazione.

Nonostante sia (forse), impossibile superare l'incasso di Avatar, Avengers: Endgame potrebbe finire la sua corsa al box office mondiale posizionandosi tra i film dal più alto incasso di tutti i tempi e queste previsioni sono state fatte molto tempo prima dell'uscita della pellicola in sala. Nel film numero 22 del Marvel Cinematic Universe gli Eroi più Potenti della Terra cercheranno di rimediare allo schiocco di dita di Thanos, che ha causato lo sterminio di metà della vita dell'universo alla fine del cinefumetto precedente, sempre diretto da Anthony e Joe Russo, Avengers: Infinity War.