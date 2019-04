Avengers: Endgame aprirà con un week-end da $800 milioni nel mondo

Con l'apertura delle prevendite sancita dalla pubblicazione del nuovo spot televisivo di Avengers: Endgame, gli analisti del mercato e gli studiosi del box office hanno iniziato a pubblicare le loro previsioni circa il debutto commerciale del film dei fratelli Russo.

Secondo Variety, Endgame esordirà nel mercato nord americano (Stati Uniti e Canada) con una cifra minima compresa tra i $200 milioni e $250 milioni di dollari. Se le stime si riveleranno valide, il film raggiungerà il suo predecessore Avengers: Infinity War nell'esclusivo club delle pellicole (ad oggi solo cinque) riuscite nell'impresa di incassare oltre 200 milioni nel primo week-end di programmazione USA.

Il film, che in quel week-end negli Stati Uniti non avrà letteralmente rivali dato che sarà la sola nuova pellicola ad essere distribuita, segnerà comodamente anche il miglior debutto dell'anno in Nord America, un record attualmente detenuto da Captain Marvel ($ 153 milioni). Dato il clamore palpabile che circonda Endgame, da molti già definito come l'evento cinematografico del secolo, è difficile parlare dell'epico finale tra Thanos e gli Eroi Più Potenti della Terra senza tirare fuori numeri senza precedenti. Dopotutto, le pre-vendite del film hanno mandato in crash i siti internet e superato in sei ore il record de Il Risveglio della Forza.

Un ostacolo interessante potrebbe essere il minutaglie del film. Come confermato dagli sceneggiatori e dai registi, l'opera durerà ben 182 minuti, caratteristica che lo renderà il cinecomic più lungo di sempre proiettato al cinema. Contando anche il tempo impiegato per lo scorrere dei titoli di coda e i minuti che gli esercenti necessitano per pulire una sala, il film vanterà molti meno orari di programmazione rispetto alla media.

Certo è che le prime proiezioni al botteghino non sono una scienza esatta. Nel bene o nel male, molte cose possono cambiare fino alla prima di un film, soprattutto nel caso di Endgame, un film per il quale semplicemente non ci sono precedenti. Volendo offrire un paragone al prodotto che più gli si avvicina, ovvero Infinity War, basta pensare che le cifre degli analisti suggerivano un esordio compreso fra i $180 milioni a $225 milioni di dollari, spazzati però via dalla realtà dei fatti, con una cifra mostruosa di $257 milioni di dollari incassati durante il primo fine settimana nei soli Stati Uniti.

Avengers: Infinity War detiene ad oggi il record per del maggior weekend di apertura di tutti i tempi, strappato dalle mani (letteralmente, se ricordate l'immagine promozionale del passaggio di testimone) di Star Wars: Episodio VII - Il Risveglio della Forza ($247 milioni). Tra i suoi numerosi record, Infinity War stabilì anche quello per il più grande lancio mondiale di tutti i tempi, generando ben $640 milioni di dollari di incasso nel primo week-end di programmazione, Cina esclusa: quando il film arrivò nel Regno di Mezzo, incassò altri $191 milioni nel week-end di apertura.

Avengers: Endgame appianerà quel gap dato che, esclusi un paio di mercati più piccoli, arriverà contemporaneamente in tutto il mondo, Cina compresa: in questo modo potrebbe arrivare ad un incasso totale di circa $800 milioni già al primo week-end di programmazione, sommando quei circa $200 milioni proveniente dal mercato cinese ai circa $650 che dovrebbero arrivare tra Stati Uniti e resto del mondo.

Ad oggi, comunque, l'unica cosa certa è che le aspettative sono alte come forse non lo sono state per nessun altro film negli ultimi vent'anni. Staremo a vedere cosa succederà dal 24 aprile prossimo.