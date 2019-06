Avengers: Endgame, aperta una petizione per il ritorno di Iron Man

Tony Stark ha compiuto l'estremo sacrificio per sconfiggere Thanos in Avengers: Endgam, ma ora alcuni fan del Marvel Cinematic Universe vogliono vedere quel sacrificio annullato: su Change.org è infatti comparsa una nuova petizione che vuole il ritorno di Tony Stark.

Il principio alla base è che qualcuno che ha significato così tanto per così tante persone, e che è stato perfino disposto a sacrificarsi, merita di vedere sua figlia crescere. La petizione ha già oltre 16.000 firme.

Ecco il testo originale:

"Tony del MCU merita di tornare in vita. Era sempre pronto a rischiare la sua vita, soffrire e sacrificarsi per chiunque, senza mai ricevere nulla in cambio. Fin dall'inizio, da quando era un bambino. Non ha mai avuto la possibilità di essere felice e quando finalmente ha ottenuto ciò che ha sempre desiderato e meritato, sua moglie, sua figlia, la sua famiglia ... è morto. Non se lo meritava e non è giusto, dopo tutto quello che ha passato e fatto per tutti, merita di vivere e vedere crescere sua figlia. Ha aiutato così tante persone (nel MCU e nel nostro mondo), ha aiutato le persone a vivere (incluso me) e superare i loro problemi, accettare se stessi, affrontare la vita. Lui è troppo importante. Ha salvato le nostre vite e ora è arrivato il nostro turno di salvarlo. Lo amiamo così tanto. Lo amiamo 3000. Senza di lui, ora, siamo totalmente persi. Per molte persone era la ragione per vivere e resistere nella vita. #TonyStark #AvengeTonyStark #SAVETONYSTARK #BringBackTonyStark #BringTonyStarkBack"

Cosa ne pensate in proposito?

