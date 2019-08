Avengers: Endgame, Anthony Russo compra una villa di 106 anni a Pasadena per $12 milioni

Ora che Avengers: Endgame è diventato il film col più alto incasso nella storia del cinema, avendo superato il record di Avatar che fino a qualche settimana è sembrato imbattibile per dieci anni, il co-regista Anthony Russo può finalmente concedersi il lusso di festeggiare.

E che lusso, verrebbe da dire: insieme alla moglie Ann, l'autore infatti ha appena acquistato una villa storica di Pasadena al prezzo esorbitante di $12 milioni di dollari. Pensate che il prezzo è stato perfino abbassato per una serie di motivi, dato che quello del 2017 ammontava a $28 milioni di dollari, praticamente più del doppio.

Battezzata ufficialmente come Villa Arden ma conosciuta soprattutto come luogo delle riprese della serie televisiva degli anni '80 Dynasty, la dimora fu costruita nel 1913 dall'acclamato studio di architettura Marston & Van Pelt per l'erede ferroviario e magnate delle miniere William Lennon Jewett. Nascosta in un angolo particolarmente lussuoso di Pasadena a pochi passi dalla città ancora più edonista di San Marino, la tenuta è considerata una delle gemme architettoniche della zona, straordinariamente ben conservata nonostante alcuni ammodernamenti interni e una tumultuosa storia di proprietà e successioni.

La villa ha cambiato proprietario molte volte nel corso dei suoi centosei anni d'età, subendo almeno due pignoramenti e lunghi periodi senza inquilini. Dopo la scomparsa di Jewett divenne di proprietà del guru finanziario Coleman Morton, un pioniere nel settore della gestione patrimoniale, e in seguito di David Zander, un prolifico produttore di spot televisivi. A metà degli anni '90, la casa per un breve periodo fu di proprietà di Geoffrey Ren, uomo d'affari dal passato sconosciuto (e dalla losca fama) con sede nella Cina continentale che - secondo i dati - perse la proprietà per pignoramento nel 1997. Tuttavia, nel maggio 2013 Ren sborsò ben $28 milioni di dollari per riacquistare la proprietà, importo che rimane il più alto di sempre per una casa nelle valli di San Gabriel o San Fernando a Los Angeles.

Per ragioni sconosciute, Ren non si è mai trasferito nella proprietà, e il complesso è rimasto libero fino a quando l'individuo, di nuovo inadempiente sui suoi pagamenti ipotecari, perse definitivamente tutto nel 2017, quando la magione venne rimessa in vendita alla stessa cifra sborsata da Ren, $28 milioni.

Inutile dire che con quel numero la villa è rimasta senza acquirenti, e il prezzo di listino è precipitato: ed eccoci tornati ad Anthony Russo e sua moglie, i nuovi inquilini di villa Arden. In quelle stanze vennero girati anche molti film nel corso degli anni, come Il Paradiso Può Attendere (1978), Voglia di Tenerezza (1983) e Billy Madison (1985).

Per notizie cinematografiche ricordiamo che i fratelli Russo vorrebbero fare un film su Wolverine e torneranno dietro la macchina da presa dietro Cherry con Tom Holland.