Avengers: Endgame: Anthony Mackie su come Chris Evans gli ha rivelato di Captain America

Ospite al Celebrity Fan Fest, dove ha promesso ai fan qualcosa di completamente diverso nel futuro del MCU, la star Anthony Mackie ha raccontato di come ha scoperto di dover rimpiazzare il collega Chris Evans nei panni di Captain America sul seti di Avengers: Endgame.

"Stavamo girando il film ad Atlanta e Chris Evans invita parecchi di noi a casa sua per guardare una partita di football", ha esordito l'attore. "Tutti noi odiamo i Patriots, lui è l'unico che fa il tifo per loro. Comunque, io e lui scendiamo al piano di sotto e lui inizia a farmi vedere la sua casa, okay? E lui tutto esagitato mi fa: 'Allora, come va? Ti senti pronto? Sei eccitato? Che ne pensi?'; e io: 'Wow, amico, vacci piano, è solo una partita'. Insomma a chi non piace il football, ma non pensavo che lui fosse uno di quei tifosi super coinvolti. Ma lui scuote la testa e mi fa: 'No, no, ma quale football. Parlo della sceneggiatura. Non hai letto la scena?'"

Mackie ha continuato:

"Io gli dico che no, non l'avevo letta, e allora lui inizia a correre e vola letteralmente al piano di sopra e dieci secondi dopo torna nella stanza e mi tira la sceneggiatura. 'Pagina 85! Leggilo! Leggilo! E si siede lì come un bambino che aspetta che suo padre gli legga una storia'".

Alla fine, l'attore ha commentato:

"E' stato un bel momento. Il fatto è che generalmente le cose vanno così, ti fanno sedere ad una scrivania e Kevin Feige e tutti gli altri produttori ti dicono: 'Il tuo personaggio farà questo, il tuo personaggio farà quello'. E' stato bello saperlo da uno dei miei migliori amici."

