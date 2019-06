Avengers: Endgame, Ant-Man non poteva sconfiggere Thanos: ecco perché

Su Avengers: Endgame si è detto ed immaginato così tanto che ce ne sarà da discutere ancora per un bel po'. Avranno un bel da fare Joe ed Anthony Russo, chiamati di continuo a rispondere alle infinite curiosità dei fan.

I due registi, a quasi due mesi di distanza dall'uscita del film, hanno dunque pensato di analizzare un po' dei presunti spoiler circolati prima dell'esordio in sala, soffermandosi soprattutto sulle assurdità di alcune indiscrezioni.

Scontato allora che la prima spiegazione da dare abbia riguardato l'ormai celebre teoria secondo la quale Ant-Man, rientrando nel regno quantico e riducendosi quindi a subatomici termini, si sarebbe infiltrato all'interno di Thanos passando, per così dire, dall'ingresso posteriore per poi tornare alle proprie dimensioni normali facendo esplodere il Titano.

La teoria, secondo i Russo, fa acqua da tutte le parti: "Thanos può reggere un pugno di Hulk, l'abbiamo visto. E qui sta la ragione per cui il suo corpo è talmente resistente che se anche Ant-Man si fosse ingrandito al suo interno si sarebbe distrutto contro le inamovibili pareti di Thanos" hanno spiegato i registi di Avengers: Endgame. Decisamente meglio non provarci dunque, a meno di non voler entrare a far parte dell'elenco dei caduti omaggiati nella nuova edizione steelbook del film.

Tom Holland intanto ha pubblicato un nuovo video rubato dal set di Endgame, girato durante la scena del funerale di Tony.