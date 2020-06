Avengers: Endgame, un anno fa il ritorno trionfale al cinema con le scene eliminate

Il 28 giugno 2019 Marvel Studios riportò nelle sale americane per una seconda volta Avengers: Endgame, con l'obiettivo di farlo diventare il film con il maggior incasso di sempre, superando Avatar. Il film tornò con un'introduzione di Anthony Russo, una scena inedita con Smart Hulk, un'anteprima di Far From Home e un omaggio a Stan Lee.

La seconda uscita nelle sale di Avengers: Endgame fruttò 7,8 milioni di dollari, arrivando ad un totale di 2,76 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il 21 luglio Endgame riuscì a superare Avatar e diventare il film con il maggior incasso di sempre nella storia del cinema, con un totale di 2,779 miliardi di dollari.

La scena inedita che vede il cameo di Reginald VelJohnson mentre Hulk salva delle persone da un edificio in fiamme è inclusa solo nella versione uscita al cinema e non è stata inserita nella versione home-video.



Le versioni 4K e Blu-ray di Avengers: Endgame e la versione in digitale streaming esclusivamente su Disney+, includono circa cinque minuti di scene cancellate da entrambe le versioni cinematografiche del film, diretto da Anthony e Joe Russo.

La trama di Avengers: Endgame ha concluso una fase del percorso di undici anni del Marvel Cinematic Universe, quando Iron Man (Robert Downey Jr.) si è sacrificato per impedire che Thanos (Josh Brolin) riuscisse a sterminare l'universo. Un sacrificio che convinse Captain America (Chris Evans) a donare il suo suo scudo, passando il testimone, a Sam Wilson (Anthony Mackie).

