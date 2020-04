Avengers Endgame un anno dopo, i registi ricordano le emozioni dell'uscita al cinema

Abbiamo avuto modo di ricordare Avengers: Endgame nel nostro speciale dedicato alla sua uscita in sala, avvenuta esattamente un anno fa, e parlando con Deadline anche i fratelli Russo, registi del film, hanno voluto ricordare l'emozionante opening night del cinecomic Marvel Studios, parlandone come di "un'esperienza davvero unica".

Intervistati per promuovere l'uscita di Tyler Rake su Netflix, action thriller da loro prodotto, il duo ha infatti riflettuto sul come è stato intrufolarsi in un cinema e guardare direttamente le razioni dei fan che stavano per vivere quell'esperienza cinematografica per la prima volta:



Parla Joe per entrambi: "Il mio ricordo più straordinario e prezioso è quanto io, Anthony, Kevin, Lou D'Esposito, Markus e McFeely siamo arrivati al Westwood Thatre nell'opening night di Endgame per vederlo insieme al pubblico. Non ho mai vissuto un'esperienza simile in un cinema, con un pubblico visceralmente ed emotivamente connesso a ciò che stava accadendo, vocalizzando ed emulando ogni situazione. Abbiamo avuto brividi dappertutto e ci siamo commossi in lacrime una o due volte, rendendoci conto di aver avuto l'occasione di poter raccontare una storia con un impatto comunitario così vincolante. È stata un'esperienza che non dimenticheremo mai. Ti onora e ti fa sentire umile perché non sai mai dove potranno portarti l'arte o i film. È stato meraviglioso far parte di quel momento".



