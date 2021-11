Avengers Endgame, a quanto ammontano attualmente gli incassi del film Marvel?

Nel 2019, quando arrivò al cinema, Avengers: Endgame fu accolto come un grande evento. Il film di Anthony e Joe Russo ha portato in sala spettatori di ogni età, raggiungendo numeri incredibili al botteghino. E', infatti, del trentanovesimo film nella storia del cinema a superare il miliardo di dollari. Ma a quanto ammonta attualmente il guadagno?

Come sappiamo, Endgame è partito sicuramente con una grande ambizione. Il budget investito è stato infatti di ben 356 milioni di dollari, dunque ci si aspettava un ritorno notevole già dal principio. Secondo quanto sappiamo, già nei primi cinque giorni in sala, il film è rientrato con interessi: in questo lasso di tempo ha infatti ottenuto ben 1,223 miliardi di dollari globalmente.

Ha poi raggiunto i due, entrando nella classifica delle pellicole con i maggiori incassi di sempre. Con il tempo ha superato Avatar, andando a posizionarsi secondo in questa prestigiosa classifica, sotto soltanto a Titanic. La cifra attualmente raggiunta da Endgame è di ben 2.797.501.328 miliardi di dollari.

Molti si chiedono se sarebbe stato lo stesso nel caso in cui Endgame avesse scelto il finale di Feige, strada considerata dal Presidente degli Studios, che sarebbe sicuramente stata meno soddisfacente per i fan. Probabilmente il film avrebbe comunque portato al cinema tantissime persone. Adesso, però, noi ci concentriamo sul futuro: cosa possiamo aspettarci da Avengers 5?