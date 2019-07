Avengers: Endgame si allontana dal record di Avatar ma lancia Spider-Man: Far From Home

Come riportato da Scott Mendelson sulle pagine di Forbes, è molto probabile che Avengers: Endgame non riuscirà a superare Avatar nella classifica all-time del box office nonostante la nuova release, che ricordiamo debutterà in Italia domani 4 luglio.

Il film dei Fratelli Russo la scorsa settimana è tornato nelle sale di tutto il mondo per tentare - almeno all'apparenza - di superare il film di James Cameron e diventare così il più grande incasso di tutti i tempi (ovviamente senza tenere conto dell'inflazione). Con "soli" 6,1 milioni di dollari incassati negli Stati Uniti e 2,3 milioni nel mercato internazionale, però, Endgame ora dovrebbe finire la sua corsa intorno ai 2,775 miliardi: a circa 13 milioni di distanza da Avatar.

La seconda release ha promesso ai fan dei nuovi contenuti post-credit tra cui un omaggio a Stan Lee, una scena eliminata di Hulk e uno sneak peek di Spider-Man: Far From Home, ma è proprio quest'ultimo che sembra aver ricevuto tutti gli effetti positivi di questa nuova release.

Nonostante i risultati ottenuti dalla nuova uscita di Endgame non siano minimamente paragonabili a quelli del ritorno in sala di Avatar (36 milioni) o di altri film come Jurassic Park, Alla ricerca di Nemo e Titanic (hanno tutti incassato circa 45 milioni addizionali), Mendelson fa notare che l'evento ha comunque influito positivamente sugli incassi del nuovo Spider-Man, che come vi abbiamo raccontato ha già firmato il più grande martedì d'esordio di sempre (il secondo se contiamo l'inflazione).

Detto questo, dobbiamo anche tenere in considerazione il fatto che Avatar è ora una proprietà Disney, una proprietà molto importante visto l'arrivo di quattro sequel nei prossimi 7 anni: rimanere in testa alla classifica mondiale del box office farà infatti sicuramente comodo alla Casa di Topolino per la promozione dei nuovi capitoli della saga di James Cameron. Oltretutto il franchise di Avatar è assente dal grande schermo dal 2009 e avrà bisogno di una spinta decisamente più importante rispetto al già rodatissimo Marvel Cinematic Universe.