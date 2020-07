Avengers: Endgame, ecco l'allenamento di Chris Evans per quella sensazionale scena

E' stato diffuso in streaming un breve video dal dietro le quinte di Avengers: Endgame in cui possiamo vedere Chris Evans allenarsi per una specifica scena della pellicola dei fratelli Russo, una di quelle che ha fatto letteralmente schizzare dalla sedie tutti i fan dei fumetti Marvel presenti nella sala cinematografica.

Stiamo parlando nello specifico della scena in cui Captain America impugna per la prima volta Mjolnir, il mitico martello di Thor, dimostrando a tutti i presenti e al pubblico presente in sala di essere degno di tale potere e di poterlo utilizzare per duellare contro Thanos. Nel breve filmato possiamo vedere Evans sul set in compagnia della controfigura e stuntman Sam Hargrave (anche regista di Tyler Rake), mentre quest'ultimo mostra all'attore le mosse da eseguire per impugnare al meglio il martello nella scena, che poi verrà essenzialmente completata in post-produzione con l'ausilio degli effetti visivi.

Si tratta di un nuovo contenuto dietro le quinte dedicato ancora una volta al Captain America di Chris Evans, che i fan si dovranno abituare a non vedere più all'interno del Marvel Cinematic Universe dopo il suo congedo alla fine della pellicola campione di incassi. Lo stesso Evans ha confessato la sua nostalgia per Captain America in un recente intervento: "Ho adorato il tempo passato con Marvel; Mi manca già, ma non nego che sono entusiasta di avere piena libertà sui miei prossimi progetti creativi".

Dopo essere apparso l'anno scorso nel giallo Cena con delitto - Knives Out di Rian Johnson, a proposito di grande schermo, per il prossimo periodo Evans ha in cantiere due progetti: farà da protagonista nel thriller Bermuda Triangle diretto da Scott Derrickson (Doctor Strange) e interpterà il villain del remake de La bottega degli orrori.