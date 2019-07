Avengers: Endgame, ecco alcune scene alternative anti-spoiler nella nuova featurette!

Tra i contenuti extra dell'edizione home video di Avengers: Endgame, uscita giusto ieri negli Stati Uniti, è presente anche una featurette che racconta la guerra agli spoiler dei Marvel Studios per preservare i segreti di trama di Avengers: Infinity War e del suo seguito.

Dopo l'intervento di alcuni membri del cast come Chris Pratt, Sabstian Stan e Josh Brolin e del presidente dello studio Kevin Feige, il filmato include delle scene alternative incluse nei vari script di Avengers: Endgame solo per confondere le idee sulla reale trama del film.

Dalla fuga di Loki in Infinity War passando per il destino di Gamora su Vormir e la riattivazione di Jarvis all'interno di Visione, il video prosegue alcune delle scene chiave delle due pellicole e mostra la loro versione fake con dei filmati realizzati in animazione. Potete trovare la featurette all'interno della notizia, in alto.

In Italia Avengers: Endgame debutterà in formato digitale il 14 agosto, mentre sarà disponibile nei negozi fisici in DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD a partire dal 4 settembre. I contenuti extra presenti nell'edizione home video contengono anche sei scene eliminate tra cui una bravata di Tony Stark nei confronti di un ignaro Rocket Raccoon. Leggete anche la nostra recensione di Avengers: Endgame.