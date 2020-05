Avengers: Endgame e l'addio a Tony Stark, rivelati gli inediti tributi post-credit

Robert Downey Jr. e il suo Iron Man sono due delle iconiche personalità che hanno definito e forgiato il Marvel Cinematic Universe dal suo inizio ad oggi. Per salutare il suo eroe di metallo la Marvel aveva preparato uno speciale tributo post-credit, successivamente scartato, e rivelato solo poche ore fa.

Alla fine di Avengers: Endgame abbiamo salutato con tutti gli onori la squadra originale dei Vendicatori, che adesso si godono la meritata pensione, ma tra loro un posto speciale lo ospitava Tony Stark grazie anche al suo immenso sacrificio per il bene dell'intero universo.

Adesso la Perception, la casa d produzione che da sempre si occupa dei design futuristici e degli effetti speciali del MCU, ha reso note una sequenza di commoventi immagini che troverete nella galleria in calce.

Sul loro sito ufficiale hanno rivelato che inizialmente erano previsti tre generi di tributi: "quello agli Avengers, quello al cast e quello ai 'Magnifici 6'".

Il direttore degli effetti visivi Doug Appleton ha inoltre rivelato che fu proprio Kevin Feige a volere un tributo tanto spettacolare:

"In tutta onestà, quando l'eccitazione è andata scemando ci siamo sentiti molto sotto pressione. Come si scrive la parola fine per un film che deve terminare una saga iniziata 22 anni fa? Quindi ne abbiamo discusso con i Marvel Studios e Kevin Feige ebbe l'idea della 'curtain call' [che da una sensazione di epica chiusura del sipario] e dopo ogni tassello sembrava essere la proprio posto.

Nel caso ne veste persa qualcuna, vi suggeriamo le ultime curiosità dal set, come le stealth suit di Capitan America ed Iron Man, e per stuzzicarvi vi sfidiamo ad eleggere il supereroe più potente del MCU.