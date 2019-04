Avengers: Endgame, le action figure mostrano i magnifici costumi del film

Mancano pochissime settimane al prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, che riunirà i sopravvissuti alla Decimazione di Thanos per una nuova, strepitosa avventura corale. Per ingannare l'attesa, S.H.Figuarts ha ufficialmente annunciato la propria linea di action figure ispirate al film, che rivela i magnifici costumi dei vari protagonisti.

Sapevamo da tempo, infatti, che oltre alle Advanced Tech Suits, gli eroi avrebbero avuto l'occasione di sfoggiare alcuni tra i più classici ed iconici costumi della Casa delle Idee. Ecco dunque Iron Man, Captain America, Vedova Nera, Ant-Man, Ronin, War Machine e Thanos con indosso le più variopinte variazioni degli outfit fumettistici, perfettamente revisionati per adattarsi al meglio ad un contesto contemporaneo.

Iron Man è qui in piena forma, con la splendida Mark 85, dalle tonalità rosse e oro. Captain America, invece, è ritornato al suo classico look a stelle e strisce, patriottico e colorato al punto giusto. Allo stesso modo, la spericolata Vedova Nera si mostra più letale che mai, mentre sfoggia alcune delle sue armi da combattimento più caratteristiche. Per quanto riguarda Ant-Man, sembra che l'eroe in miniatura abbia deciso di mantenere il vestiario della sua scorsa avventura da protagonista, mentre Ronin è pronto e carico all'azione, in perfetto stile samurai. War Machine è, ancora una volta, il più attrezzato di tutti, con al suo fianco un armamentario ricco e variegato. Thanos si mostra con la celebre armatura dei fumetti, mentre tiene con sé, come sempre, il potentissimo Guanto dell'Infinito, con cui ha improvvisamente dimezzato l'intero universo.

Il cinecomic, molto atteso da migliaia di fan in giro per il mondo, potrebbe esordire al box office con ben 800 milioni di dollari, segnando un ulteriore traguardo per l'acclamato franchise ideato da Kevin Feige.