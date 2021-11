Avengers: Endgame, la nuova action figure di Captain America è incredibile: ecco le foto

Una nuova figura da collezione dedicata a Captain America verrà rilasciata da Sideshow di Hot Toys basata sulla versione del 2012 dell’amato personaggio, rivisitando il popolare costume che Steve Rogers indossava in The Avengers e corredata da accessori unici.

Sideshow ha fornito a ComicBook.com un campione avanzato della figura denominata Captain America (versione 2012) con alcuni fantastici accessori e un aspetto molto simile a quello del personaggio ne film. Date un’occhiata alla nostra gallery in calce alla notizia per vedere con i vostri occhi tutti i particolari della figura con i colori del costume che risaltano piacevolmente.

Gli accessori sono davvero imperdibili: troviamo lo scettro di Loki, cinque opzioni di mani alternative e uno scudo che si aggancia effettivamente al braccio di Cap, il tutto offre una quantità soddisfacente di opzioni per personalizzare la figura. Sono anche incluse due teste diverse, si vede il volto di Steve Rogers (Chris Evans) in una forma brillantemente scolpita, l'altro vede Cap con l'elmo. Nel complesso, la figura sembra offrire una versione davvero autentica di Capitan America.

Il prezzo di questa action figure è di $ 259 dollari ed è pre-ordinabile su sito di SideShow, le figure da collezione dei Marvel Studios di Hot Toys sembrano uscire a dozzine con gli spettacoli Disney+ che aggiungono nuovi costumi per personaggi esistenti e introducono varianti di volti familiari o direttamente nuovi personaggi, non mancano quindi oggetti da collezione di fascia alta per i fan della Marvel.



Parlando di pezzi da collezione unici, lo scudo di Captain America è stato messo all'asta per una cifra incredibile, mentre i fan stanno elaborando teorie su chi ha comprato l'Avengers Tower dopo che Clint Burton ha detto in Hawkeye che l'edificio è stato venduto da Tony Stark o da chi ha ereditato la sua società.