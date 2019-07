Avengers: Endgame, la A-Force in azione in un nuovo video

Mentre attendiamo di scoprire se supererà Avatar e mentre conquista 14 nomination ai Saturn Awards, i Marvel Studios continuano a promuovere l'uscita home video di Avengers: Endgame.

In attesa dell'arrivo in DVD e Blu-Ray del film diretto dai fratelli Russo, i Marvel Studios hanno diramato in rete un estratto dalle featurette incluse in quest'edizione che ci mostrano il dietro le quinte della creazione di una delle scene più discusse dell'intera pellicola: quella con la A-Force - ovvero tutti i personaggi femminili della pellicola - in azione contro l'esercito di Thanos. Potete gustarvi questo breve estratto comodamente all'interno di questa notizia.

In questa scena del film, dopo che Spider-Man ha recuperato il Guanto con le Gemme dell'Infinito, consegna il tutto a Captain Marvel che tenterà di riportare le Gemme indietro nel tempo. Per cercare di farlo deve superare l'esercito di Thanos ed il Titano Pazzo in persona e sarà aiutata in questa sequenza da numerosi personaggi femminili tra cui la Pepper Potts/Rescue di Gwyneth Paltrow, la Gamora di Zoe Saldana ed anche la Hope/Wasp di Evangeline Lilly il cui gatto doveva comparire in una sequenza chiave dell'intera pellicola.