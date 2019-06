Avengers: Endgame a 2.730 miliardi, Avatar distante meno di 60 milioni

Il record di Avatar di James Cameron inizia a sudare freddo dalla cima dei suoi $2.788 miliardi di dollari incassati nel 2009, con Avengers: Endgame che ha chiuso il suo sesto week-end di programmazione portando il proprio totale a $2.730 miliardi.

Sono meno di 60 adesso i milioni che separano i due film, e se i Marvel Studios dovessero scegliere di non ritirare il film dalle sale (anche sfruttando l'arrivo di Spider-Man: Far From Home) nelle prossime settimane dovremmo avere un nuovo capolista nella classifica dei maggiori incassi della storia del cinema.

Considerata l'inflazione, invece, Endgame ha superato Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma diventando il diciottesimo film più visto di sempre, in una classifica che - detta in maniera spicciola - considera i biglietti strappati senza tener conto del loro prezzo; qui sotto potete trovare le prime venti posizioni della lista:

Via Col Vento Star Wars: Episodio IV - Una Nuova Speranza Tutti Insieme Appassionatamente E.T. Titanic I Dieci Comandamenti Lo Squalo Dottor Zivago L'Esorcista Biancaneve e i Sette Nani Star Wars: Episodio VII - Il Risveglio della Forza La Carica dei 101 Star Wars: Episodio V - L'Impero Colpisce Ancora Ben-Hur Avatar Star Wars: Episodio VI - Il Ritorno dello Jedi Jurassic Park Avengers: Endgame Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma Il Re Leone

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo ai tre momenti chiave di Endgame e ai generi cinematografici di Endgame.