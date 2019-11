Avengers: Endgame, i finali di Captain America e Iron Man furono decisi prima di Civil War

Parlando con Vanity Fair Christopher Markus e Stephen McFeely, sceneggiatori di Avengers: Endgame, hanno rivelato che i finali di Captain America e Iron Man vennero stabiliti addirittura prima della stesura di Civil War.

Nello specifico, gli autori di Avengers: Infinity War hanno parlato di come i Marvel Studios siano in grado di pianificare con anni e anni di anticipo le trame che saranno raccontate nei propri film, e nello specifico la morte di Tony Stark e il ballo nel passato fra Steve Rogers e la sua amata Peggy Carter erano addirittura già stati scritti quattro anni prima che il film fosse distribuito.

"È un tale salto della fede, vero? Avevamo realizzato solo un film dei quattro per i quali fummo assunti, ma una volta ottenuto il lavoro abbiamo dovuto pensare a tutto già durante le riprese di Civil War. E poi, negli ultimi quattro mesi del 2015, abbiamo iniziato ai film degli Avengers. Quindi la morte di Tony e la danza di Cap sono state scritta all'incirca nel settembre del 2015."

Solo per darvi un'idea della lungimiranza dello studio di Kevin Feige, nel settembre 2015 i Marvel Studios dovevano ancora rilasciare Captain America: Civil War, Doctor Strange o Guardians of the Galaxy Vol. 2. Ciò significa che la gran parte dei personaggi che avrebbero avuto un ruolo centrare in Infinity War ed Endgame doveva ancora debuttare sul grande schermo. Inoltre, il regista Taika Waititi non era nemmeno stato assunto per dirigere Thor: Ragnarok, così come Ryan Coogler era ancora lontano dalla regia di Black Panther, senza dimenticare che di Brie Larson e Captain Marvel non c'era neanche l'ombra.

