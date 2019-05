Avengers: Endegame ha insegnato a Taika Waititi qualcosa su Korg

Tra gli innumerevoli personaggi che appaiono in Avengers: Endgame, specialmente nell’epica battaglia finale, figura anche Korg, interpretato da Taika Waititi, che compare anche in una scena precedente a New Asgard.

Quando in Avengers: Endgame Rocket e Bruce Banner si recano a New Asgard per convincere Thor a unirsi al team dei Vendicatori, lo trovano in uno stato di profonda depressione, ingrassato e dedito all’alcol. In una scena il Dio del Tuono gioca a Fortnite con Korg e Miek, e proprio in quella circostanza Taika Waititi ha scoperto qualcosa che non sapeva.

“Non scherzo, non avevo idea che Korg avesse solo tre dita” ha scritto Waititi sul suo profilo Twitter, condividendo una foto di ILM Visual Effects. Nella foto, in realtà, si nota chiaramente che le dita sono quattro, cosa che gli fa prontamente notare un fan in un commento. Tecnicamente il pollice non è un dito, quindi sono tre dita + un pollice, è la risposta di un altro.

Korg è entrato nel MCU con Thor: Ragnarok, e Waititi grazie alla sua interpretazione ha dato al personaggio un gradevole tocco di humor. Dopo l’assenza in Infinity War, è tornato nella saga dei Vendicatori con l'ultimo capitolo. Intanto Avengers Endgame ha superato Avatar al botteghino USA, ed è anche il più grande incasso in Italia del 2019.