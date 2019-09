Avengers: Endame, i Russo sull'Oscar a Robert Downey Jr. e i gusti dell'Academy

Dopo essersi espressi sull'addio di Spider-Man dal MCU, i fratelli Russo sono tornati a parlare della possibilità di vedere Robert Downey Jr. premiato ai prossimi premi Oscar per il suo ruolo in Avengers: Endgame.

"Non so se ho mai visto - nella storia del cinema - una reazione come quella del pubblico di tutto il mondo per la performance di Robert Downey Jr. in quel film" ha detto Joe Russo in una recente intervista con Daily Beast. "Al cinema c'erano persone che strillavano, in iperventilazione. Voglio dire, è un'interpretazione profonda se riesci a colpire in questa maniera il pubblico in giro per il mondo. Non abbiamo mai visto niente del genere, e se questo non merita un Oscar non so cosa potrebbe farlo."

I registi sanno bene che, nonostante il successo ottenuto da Black Panther nella scorsa edizione degli Oscar, i gusti dell'Academy difficilmente vanno in direzione di blockbuster come il loro film-evento: "Diciamo così: c'è sicuramente una differenza tra l'Academy e il pubblico in generale. E' iniziata 20 anni fa. Se vai a vedere fino a quel punto l'Academy era piuttosto sincronizzata con gli spettatori."

In effetti dando un'occhiata ai vincitori del premio Oscar per il miglior film dal 2000 in giù troviamo diversi film di grande successo anche tra gli spettatori come Titanic, Forrest Gump, Balla coi Lupi, Rain Man e molti altri, ma è anche vero che negli ultimi vent'anni con le innovazioni sul campo degli effetti speciali (e non solo) il panorama dei film destinati al grande pubblico è cambiato radicalmente.

Oltre ad Avengers: Endgame e Robert Downey Jr., dopo l'anteprima mondiale di Joker al Festival di Venezia si fa sempre più concreta la possibilità di vedere agli Oscar anche il cinecomic di Todd Phillips soprattutto per quanto riguarda la performance di Joaquin Phoenix: possibile che nella categoria del miglior attore ci saranno due protagonisti di film tratti dai fumetti? Per altre informazioni leggete la nostra recensione di Joker.