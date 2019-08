Avengers: Elizabeth Olsen rivela la sua scena preferita con Scarlet Witch

A settembre inizieranno le riprese di Wandavision, la serie dei Marvel Studios che metterà al centro dell’azione Wanda Maximoff e The Vision. Ma Elizabeth Olsen, che presta il volto a Wanda/Scarlet Witch, ha rivolto lo sguardo al passato per rivelarci la sua scena preferita con il personaggio da lei interpretato.

Il momento preferito della Olsen viene direttamente da Avengers: Infinity War. Si tratta della scena in cui per impedire l’avanzata di Thanos distrugge la Pietra della Mente, una delle sei Gemme dell’Infinito, pagando il prezzo della morte del suo amato Vision.



“Non so perché è la mia scena preferita, dato che era triste, ma penso che sia la mia scena preferita non tanto per l’aver ucciso Paul [Bettani], The Vision, ma per l’intera giornata”, ha raccontato Elizabeth Olsen al Comicon di Dortmund. “Ci sono giorni sul set in cui sembra di aver fatto poco, invece quel giorno mi sono sentita come se avessimo portato a termine tante cose”.

L’attrice ricorda con piacere di aver condiviso il set con Paul Bettany e Josh Brolin. “È stato divertente e abbiamo fatto un buon lavoro, per questo è stata la scena che ho preferito girare. Distruggere Paul”, ha concluso ridendo.

La Olsen, che tornerebbe a recitare in un horror con molto piacere, ha rivelato anche alcuni dettagli su Wandavision, la serie in arrivo nel 2021 su Disney+.