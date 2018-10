Avengers, ecco perché Mark Ruffalo non ha il famoso tatuaggio dei Vendicatori originali

Alcuni mesi fa era balzata agli occhi dei fan e dei media la notizia che Robert Downey Jr, Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth e Jeremy Renner si erano fatti fare un tatuaggio identico per celebrare gli Avengers, ma tra i Vendicatori originali -del primo film- mancava Mark Ruffalo (Hulk).

Ospite al The Tonight Show di Jimmy Fallon, dopo il suo stuzzicante tweet dal sapore di troll dedicato al titolo ufficiale di Avengers 4, Ruffalo ha così avuto modo di spiegare il perché della sua rinuncia al tatuaggio, che in realtà ha una sola, grandissima motivazione: il nostro Mark ha paura degli aghi.



Fallon, non credendogli, gli ha dato modo di dimostrare la totale assenza di tatuaggi dal suo corpo, facendolo quasi arrivare a calarsi i pantaloni. Ruffalo ha quindi spiegato che non si è lasciato tatuare per questa sua fobia. Ha anche aggiunto di avere un'anima "punk rock soul", spiegando di voler andare contro corrente e voler "essere punk rock e ma senza avere tatuaggi".



Nel video Mark Ruffalo risponde alla domande sul tatuaggio posta da Jimmy Fallon al minuto 0:44, così da andare subito a colpo sicuro. E purtroppo no: l'attore -come volevasi dimostrare- non ha rivelato assolutamente nulla su Avengers 4, in uscita il 25 aprile 2019.