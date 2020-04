Avengers, Dr Strange indossa l'armatura di Iron Man in una scena tagliata di Infinity War

Su Instagram è stata pubblicata un'immagine di Avengers: Infinity War che mostra Benedict Cumberbatch nei panni di Stephen Strange mentre sul suo corpo si sta formando l'armatura di Iron Man durante il confronto con Fauce d'Ebano. Grazie agli sceneggiatori di Infinity War possiamo apprezzare un'altra sequenza del film, successivamente non inclusa.

La scena in questione sarebbe dovuta avvenire quando Iron Man e Spider-Man si sarebbero adoperati per salvare Doctor Strange da Fauce d'Ebano.

"C'erano altre versioni di questo salvataggio" ha spiegato Stephen McFeely "Alcune erano semplicemente fantastiche e lunghe da fare. Ma comunque, si può sognare..."



La concept art è stata svelata per la prima volta lo scorso anno all'Avengers: Endgame - The Art of the Movie, con Strange che che indossava l'armatura di Iron Man mentre Tony Stark fluttuava con il Mantello della Lievitazione dello Stregone Supremo.

Ulteriori sequenze sono state pubblicate sul web grazie a Phil Saunders, che ha caricato diverse immagini sul suo profilo Instagram.

Per quanto riguarda Avengers: Infinity War, inizialmente i Guardiani della Galassia dovevano apparire solo in un cameo, mentre qualche giorno fa è stata pubblicata una scena eliminata con Doctor Strange e Iron Man.

Il film, così come il sequel, Avengers: Endgame, è stato diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo.